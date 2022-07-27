Події

14:20 27.07.2022

У Чорному морі відновлено роботу українських портів – ВМС ЗСУ

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У Чорному морі відновлено роботу українських портів – ВМС ЗСУ

У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", повідомляється на сторінці Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) у фейсбуці в середу.

"Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування. Але передує цьому клопітка робота й спеціалістів-гідрографів", - йдеться в повідомленні.

Військові та цивільні спеціалісти здійснюють пошук підводних об'єктів, установлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

"Сьогодні ми проводимо спільну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все – це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно", – розповів начальник філії державної установи "Одеський район Держгідрографії" Ігор Тимчук.

У ВМС ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують виконувати свою роботу незалежно від дій агресора, "зокрема, щоб відновити функціонування судноплавства, щоб уникнути світової продовольчої кризи".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 25 липня повідомив, що експорт українського зерна через Чорне море розпочнеться відповідно до підписаних у Стамбулі домовленостей. Водночас подальше гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та ООН, з якими укладено відповідні домовленості.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині в підписаному вчора в Стамбулі документі.

Теги: #робота #порти

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