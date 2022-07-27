Події

11:33 27.07.2022

У Бахмуті росіяни влучили в готель, є загиблі та поранені, завдано ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці

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У Бахмуті росіяни влучили в готель, є загиблі та поранені, завдано ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці

У Бахмуті росіяни влучили в готель, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, також ворожі снаряди влучили в район Карлівської фільтрувальної станції, завдано ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні зранку ворог завдав трьох ракетних ударів по Торецьку і один по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі - обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція.

У Курахівській громаді під обстрілами Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий – інформацію про наслідки уточнюються. У Мар'їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки.

"В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше на околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки", - повідомив голова ОВА.

Також під вогнем – Яблунівка Іллінівської громади, де пошкоджено три будинки, без жертв.

Теги: #обстріли #донецька_область

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