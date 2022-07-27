Минулої доби окупанти двічі завдали ракетних ударів по Луганській області

Минулої доби окупанти двічі завдали ракетних ударів по населених пунктах Луганської області, крім цього два рази здійснили артобстріли, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни вкотре вдалися до ракетного терору, двічі обстрілявши населені пункти. Ще двічі вони провели артилерійські обстріли, а також залучали мінометників. Неодноразово були задіяні безпілотники. ЗСУ зупинили штурмові наміри росіян на шести ділянках у районі Верхньокам'янського", - написав Гайдай у телеграм-каналі в середу вранці.

Крім цього, глава ОВА зазначив, що у тимчасово окупованому Рубіжному "досі відсутні комунікації, незважаючи на гучні заяви окупаційної влади швидко все налагодити".

Також Гайдай повідомив, що "у Рубіжному вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання – вилучили останки 10 мешканців міста".