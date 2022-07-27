Події

07:45 27.07.2022

Аграрії Тернопільської області вже зібрали 250 тис. тонн зерна

1 хв читати
Аграрії Тернопільської області вже зібрали 250 тис. тонн зерна

У Тернопільській області вже було зібрано 11% засіяних площ – 250 тис. тонн зерна, повідомляє голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

"На Тернопільщині жнива у самому розпалі. Цього року зерновими засіяли 442.6 га землі на території області, зокрема пшениця, ячмінь, жито та інші. Аграрії вже зібрали 250 тис. тонн зерна – це 11% засіяних площ", - написав Труш у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "на сьогодні аграрії відзначають високу врожайність і очікують на кращі показники збору врожаю, ніж минулого року".

 

 

 

Теги: #зерно #тернопільська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 26.07.2022
Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

17:17 25.07.2022
Україна розпочне експорт зерна через чорноморські порти - Зеленський

Україна розпочне експорт зерна через чорноморські порти - Зеленський

15:17 25.07.2022
Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

15:02 25.07.2022
Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

14:53 25.07.2022
Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

15:31 24.07.2022
В ООН запевнили, що коментар "неназваного джерела" у ЗМІ щодо ракетного удару по порту Одеси не відображає позиції організації – МЗС України

В ООН запевнили, що коментар "неназваного джерела" у ЗМІ щодо ракетного удару по порту Одеси не відображає позиції організації – МЗС України

14:11 23.07.2022
Росіяни завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно – речник сил ППО

Росіяни завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно – речник сил ППО

07:31 23.07.2022
Блінкен про підписання "коридору для українського зерна": Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання щодо припинення цього збою на сільськогосподарських ринках

Блінкен про підписання "коридору для українського зерна": Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання щодо припинення цього збою на сільськогосподарських ринках

19:49 22.07.2022
Голова ГУР Буданов про укладання Стамбульської угоди: Всі неприйнятні умови, які намагалася нав'язати Росія, у ній відсутні

Голова ГУР Буданов про укладання Стамбульської угоди: Всі неприйнятні умови, які намагалася нав'язати Росія, у ній відсутні

19:26 22.07.2022
Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків зазнав ворожого ракетного удару, за попередніми даними, жертв немає

Українські військові звільнили Андріївку від окупантів

Російський ціновий газовий терор проти Європи заслуговує на нові санкції

Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство

ОСТАННЄ

США вивчають пропозицію Борреля щодо відновлення СВПД

Вранці окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області, пошкоджено адмінбудівлі та навчальний заклад, виникла пожежа на парковці

Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, поранено жінку

Ворог вів штурм поблизу Верхньокам'янського, але успіху не мав і відійшов

У Верховинському районі обмежили рух у прикордонній смузі

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та експериментальний цех з ремонту та виготовлення нафтогазового обладнання

Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

Харків зазнав ворожого ракетного удару, за попередніми даними, жертв немає

Українські військові звільнили Андріївку від окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА