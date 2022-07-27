Аграрії Тернопільської області вже зібрали 250 тис. тонн зерна

У Тернопільській області вже було зібрано 11% засіяних площ – 250 тис. тонн зерна, повідомляє голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

"На Тернопільщині жнива у самому розпалі. Цього року зерновими засіяли 442.6 га землі на території області, зокрема пшениця, ячмінь, жито та інші. Аграрії вже зібрали 250 тис. тонн зерна – це 11% засіяних площ", - написав Труш у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "на сьогодні аграрії відзначають високу врожайність і очікують на кращі показники збору врожаю, ніж минулого року".