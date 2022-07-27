Події

07:26 27.07.2022

У Верховинському районі обмежили рух у прикордонній смузі

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У Верховинському районі обмежили рух у прикордонній смузі

У Верховинському районі Івано-Франківської області обмежили рух у прикордонній смузі для уникнення можливих порушень режиму державного кордону, повідомляє голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

"У Верховинському районі обмежили рух у прикордонній смузі. Дані обмеження схвалено, щоб уникнути можливих порушень режиму державного кордону. Йдеться про посилення режимних обмежень у прикордонній смузі в межах Зеленської та Білоберізької об'єднаних територіальних громад Верховинського району", - написала голова ОВА на фейсбуці.

Зазначається, що "додаткові тимчасові обмеження передбачають заборону на в'їзд осіб, зокрема з метою туризму, відпочинку, рибальства та полювання, провадження сільськогосподарських робіт, збору дикоросів".

Обмеження не діють для осіб, які постійно проживають або працюють у межах прикордонної смуги; власників (орендарів) земельних ділянок, що перебувають у межах смуги; осіб, які зареєстровані та проживають в межах Івано-Франківської області та отримали дозвіл на в'їзд, зокрема з метою туризму, відпочинку, рибальства та полювання, провадження сільськогосподарських робіт, збору дикоросів.

 

 

 

Теги: #обмеження #прикордонна_смуга

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