Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за розширення санкційного списку проти російських громадян та підприємств за причетність до війни в Україні.

"Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії, додала ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція. Я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати і всім іншим у західному світі", - заявив Зеленський у відеозверненні.