Події

06:50 27.07.2022

Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

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Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за розширення санкційного списку проти російських громадян та підприємств за причетність до війни в Україні.

"Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії, додала ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція. Я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати і всім іншим у західному світі", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Теги: #список #британія #санкції #зеленський

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