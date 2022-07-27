США прагнуть доставити в Україну військове обладнання якнайшвидше

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив українського колегу Олексія Резнікова в тому, що Вашингтон прагне доставити в Україну військову допомогу якнайшвидше, йдеться в заяві на сайті Пентагону.

Зазначено, що глави оборонних відомств провели розмову, щоб обговорити підсумки нещодавньої зустрічі Контактної групи з оборони України та поточну допомогу Україні у безпековій сфері, зокрема нещодавнє зобов'язання США надати додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS).

"Міністр Остін запевнив міністра Резнікова в тому, що США прагнуть якнайшвидше доставити обладнання в Україну", - йдеться в заяві Пентагону за результатами телефонної розмови міністрів.

У заяві зазначено, що Резніков також надав колезі інформацію щодо ситуації в Україні.