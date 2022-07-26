Унаслідок російського удару по півдню України знищено житлові будинки, бази відпочинку і торговельні павільйони, двоє людей постраждало

Унаслідок російського масованого ракетного удару по південних областях України було зафіксовано влучання в приватні житлові будинки та цивільну інфраструктуру, повідомила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"По півдню України було завдано масованого ракетного удару, під час якого ворог застосовував і авіацію, і зенітно-ракетні системи, які не типові для використання для ураження наземних цілей. Але на миколаївському напрямку це досить сталий приклад, коли системи С-300 використовують зі снарядами максимального ураження. Зокрема, ракетами типу Х-59 було атаковано прибережну зону Одещини. Це той самий регіон, який уже не вперше потерпає від ударів. Усі розуміють, який стратегічний об'єкт цікавить ворога. Цього разу було влучено в рекреаційну зону, це бази відпочинку, приватні будинки безпосередньо на узбережжі", - зазначила Гуменюк.

Вона також уточнила, що на Миколаївщині відбулося влучення ракети типу Х-22, яку було випущено з літаків стратегічної авіації, які намагалися поцілити в портову інфраструктуру. Але водночас обстріляно Миколаївський район системами С-300, пошкоджено авторинок та інші приватні підприємства, а також відкритих поверхонь за межами міста.

"У прибережній зоні було зруйновано кілька будівель, зокрема приватних. Спалахнула пожежа, яку було досить швидко локалізовано і ліквідовано. Є, на жаль, двоє постраждалих, але їхні ушкодження не тяжкі, вони отримали допомогу та відмовилися від госпіталізації", - уточнила Гуменюк.

За даними Одеської обласної прокуратури, унаслідок ракетних ударів по Білгород-Дністровському району зруйновано п’ять житлових будинків з подальшим їх згорянням, а також пошкоджено понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок, близько 80 торговельних павільйонів.

Крім того, було атаковане селище в Одеському районі. Значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер, у будівлі пошкоджено вікна та фасад.

На місці події працюють прокурори Одеської обласної прокуратури, Білгород-Дністровської окружної прокуратури, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники. Виявлено та вилучено уламки від механізмів ракет, які в подальшому буде спрямовано на проведення відповідних експертиз.

"Якихось військових об'єктів на зазначених територіях немає", - наголосили в прокуратурі.