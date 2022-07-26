Росія вийде з проєкту МКС після 2024 року

Росія вийде з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року, до цього часу розпочнеться розгортання національної орбітальної станції, заявив голова "Роскосмосу" Юрій Борисов.

"Безперечно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід із цієї станції після 2024 року прийнято", - сказав Борисов на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію", - додав він.

У червні Дмитро Рогозін, який обіймав тоді посаду голови "Роскосмосу", говорив, що поновлення переговорів про продовження роботи МКС після 2024 року можливе лише за умови скасування американських санкцій проти космічної галузі Росії.

Раніше у держкорпорації повідомили про отримання листів від NASA, ESA та Канадського космічного агентства з відповіддю на пропозицію про зняття санкцій із підприємств російської космічної галузі. Як зазначалося у листах, США та Канада вважають своїм пріоритетом продовження безпечної роботи МКС. Голова NASA Білл Нельсон зазначив, що наявні американські санкції не впливають на роботу станції.