Канада й надалі надаватиме військову допомогу Україні - посол

Канада й надалі надаватиме допомогу Україні, зокрема у питаннях озброєння, заявила посол Канади в Україні Лариса Галадза.

"Ми й надалі допомагатимемо Україні обладнанням, технікою та зброєю. Ми працюємо на нашу спільну перемогу", - сказала Галадза на зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Стефанчук наголосив, що Україна цінує допомогу Канади та сподівається на її продовження.

"І важливо не зменшувати обертів. Ми не маємо часу зволікати. Світ уже побачив, що наявність новітнього озброєння дає змогу Україні переламати перебіг цієї війни", - наголосив Стефанчук.

Спікер наголосив на важливості "підтримки санкційного режиму" з боку Канади і висловив сподівання, що її приклад наслідуватимуть й інші країни. Він нагадав, що парламент Канади "першим законодавчо прописав можливість використовувати заарештовані російські активи на користь України" та визнав дії Російської Федерації проти України геноцидом українського народу.

Стефанчук також наголосив на питанні обходу санкцій з боку РФ.

"Неможливо перемогти війну, якщо її спонсорувати. Тому санкції мають бути зрозумілими та однозначними. І ми не маємо права залишати ворогові можливість обійти заборону", - сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук висловився і за активнішу міжпарламентську співпрацю Канади та України.

"Наші групи дружби мають активніше співпрацювати. Нам варто звернути увагу на визначення багатьох пріоритетів, які стосуються питання загальної перемоги, відновлення України, нашого просування до Європейського Союзу, співпраці у рамках "Великої сімки" та "Великої двадцятки". Це для України залишається пріоритетом - і парламенти можуть сказати своє потужне слово", - наголосив голова парламенту.