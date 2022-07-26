Події

14:32 26.07.2022

Канада й надалі надаватиме військову допомогу Україні - посол

2 хв читати
Канада й надалі надаватиме військову допомогу Україні - посол

Канада й надалі надаватиме допомогу Україні, зокрема у питаннях озброєння, заявила посол Канади в Україні Лариса Галадза.

"Ми й надалі допомагатимемо Україні обладнанням, технікою та зброєю. Ми працюємо на нашу спільну перемогу", - сказала Галадза на зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Стефанчук наголосив, що Україна цінує допомогу Канади та сподівається на її продовження.

"І важливо не зменшувати обертів. Ми не маємо часу зволікати. Світ уже побачив, що наявність новітнього озброєння дає змогу Україні переламати перебіг цієї війни", - наголосив Стефанчук.

Спікер наголосив на важливості "підтримки санкційного режиму" з боку Канади і висловив сподівання, що її приклад наслідуватимуть й інші країни. Він нагадав, що парламент Канади "першим законодавчо прописав можливість використовувати заарештовані російські активи на користь України" та визнав дії Російської Федерації проти України геноцидом українського народу.

Стефанчук також наголосив на питанні обходу санкцій з боку РФ.

"Неможливо перемогти війну, якщо її спонсорувати. Тому санкції мають бути зрозумілими та однозначними. І ми не маємо права залишати ворогові можливість обійти заборону", - сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук висловився і за активнішу міжпарламентську співпрацю Канади та України.

"Наші групи дружби мають активніше співпрацювати. Нам варто звернути увагу на визначення багатьох пріоритетів, які стосуються питання загальної перемоги, відновлення України, нашого просування до Європейського Союзу, співпраці у рамках "Великої сімки" та "Великої двадцятки". Це для України залишається пріоритетом - і парламенти можуть сказати своє потужне слово", - наголосив голова парламенту.

Теги: #канада #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 26.07.2022
Ferrexpo придбала автомобіль для медиків Макарова

Ferrexpo придбала автомобіль для медиків Макарова

17:07 25.07.2022
ПРООН за підтримки Канади передала вісім автомобілів швидкої допомоги до чотирьох облцентрів

ПРООН за підтримки Канади передала вісім автомобілів швидкої допомоги до чотирьох облцентрів

21:25 23.07.2022
Українці допомагали будувати Канаду, і Канада тепер допомагає Україні відбудовуватись – дружина прем'єра

Українці допомагали будувати Канаду, і Канада тепер допомагає Україні відбудовуватись – дружина прем'єра

19:33 23.07.2022
Після кожного обстрілу РФ українських міст Велика Британія надаватиме Україні більше допомоги – Трасс

Після кожного обстрілу РФ українських міст Велика Британія надаватиме Україні більше допомоги – Трасс

07:13 23.07.2022
Білий дім розраховує на підтримку Конгресом США подальшого розширення військової допомоги Україні

Білий дім розраховує на підтримку Конгресом США подальшого розширення військової допомоги Україні

07:00 23.07.2022
Вашингтон виділив $270 млн на додаткову допомогу у гарантуванні безпеки для України

Вашингтон виділив $270 млн на додаткову допомогу у гарантуванні безпеки для України

21:16 22.07.2022
Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

13:51 22.07.2022
Фонд "Повернись живим" запустив онлайн-платформу допомоги ЗСУ RevengeFor

Фонд "Повернись живим" запустив онлайн-платформу допомоги ЗСУ RevengeFor

21:02 20.07.2022
Учасники контактної групи з оборони України зробили багато нових оголошень про надання допомоги

Учасники контактної групи з оборони України зробили багато нових оголошень про надання допомоги

09:27 20.07.2022
Черговий пакет допомоги Україні передбачатиме РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси - Білий дім

Черговий пакет допомоги Україні передбачатиме РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси - Білий дім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС вирішила ще на шість місяців продовжити санкції проти РФ через війну в Україні

Лавринович та Грищенко перебувають за межами України, їх оголошено у розшук – ДБР

СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму про приєднання окупованих регіонів України

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

ОСТАННЄ

Рада ЄС вирішила ще на шість місяців продовжити санкції проти РФ через війну в Україні

Лавринович та Грищенко перебувають за межами України, їх оголошено у розшук – ДБР

У Затоці рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через ракетні удари, постраждав чоловік - ДСНС

СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму про приєднання окупованих регіонів України

Російські окупанти зранку обстрілюють кордони Чернігівської області – голова ОВА

Суд вирішив заарештувати частину ТРЦ "Мармелад" у Києві вартістю 1,2 млрд грн через зв'язки із РФ – поліція

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

Російські окупанти запустили по Миколаєву 18 ракет, жертв немає - голова ОВА

Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА