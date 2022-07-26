Російські окупанти зранку обстрілюють кордони Чернігівської області – голова ОВА

Російські окупанти від ранку вівторка, 26 липня, обстрілюють кордони Чернігівської області, під обстріл потрапили село Леонівка та Гірськ, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні, 26 липня, із самого ранку ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини. Після 6 ранку обстріл села Леонівка, ймовірно з міномету 120 мм, до 10 вибухів. Між 10:00 та 11:00 обстріли біля села Гірськ, ймовірно зі ствольної артилерії, 15 вибухів", - написав він у телеграм-каналі.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.