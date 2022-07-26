Події

10:31 26.07.2022

Дорожники облаштували переправу у Ніжинському районі Чернігівської області

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Дорожники облаштували переправу у Ніжинському районі Чернігівської області

У Чернігівській області підрядники Служби автомобільних доріг у Чернігівській області разом із Державною спеціальною службою транспорту облаштували ще одну переправу через зруйнований унаслідок бойових дій міст.

"Відновлення цього відрізку дороги вирішує частину логістичних питань. Це важливо для нормального життя регіону. У Чернігівській області пошкоджено понад 1 100 км доріг державного та місцевого значення. Зруйновано 30 мостів, але вже на двох третинах вдалося відновити рух транспорту", - написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Цей маршрут поєднує райони Чернігівської області.

 

Теги: #тимошенко #переправа #чернігівська_область

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