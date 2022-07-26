Події

08:02 26.07.2022

Окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, пошкоджено лінію електропередач

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Окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, пошкоджено лінію електропередач

У ніч на вівторок російські окупанти здійснили обстріл із "Градів" та артилерії Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровської області, жертв немає, пошкоджено лінію електропередач, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів. Російська армія вдарила по Криворізькому та Нікопольському районам. У Широківській громаді ворог влучив із ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали. Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем із РСЗВ. На щастя, без жертв та руйнувань", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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