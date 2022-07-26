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07:02 26.07.2022

Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

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Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

Туреччина закликає всі сторони, які підписали угоду про створення коридору для вивезення зерна з України, виконувати її, заявив у понеділок в інтерв'ю каналу TRT президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

"Усі мають діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, а також - уникати дій, які йдуть урозріз із укладеною угодою", - сказав він.

"Ми віддані тому, щоб виконувати на практиці цю угоду з усіма її елементами. Це наш пріоритет. І також наш пріоритет - забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового", - додав Ердоган.

Минулого тижня у Стамбулі відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна: один підписали генсек ООН Антоніу Гутерреш, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, а другий – Гутерреш, Акар та український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Теги: #зерно #туреччина #позиція #ердоган

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