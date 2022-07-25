Шмигаль: Очікуємо восени провести у Німеччині міжнародну експертну конференцію з питань відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що українська влада очікує восени провести в Німеччині міжнародну експертну конференцію з питань відновлення України.

"Цінуємо внесок Німеччини в забезпечення єдності Євросоюзу у підтримці України та заходах протидії повномасштабній російській агресії. Хочу також подякувати німецькій стороні за те, що за результатами саміту Групи семи Канцлер ФРН Олаф Шольц анонсував скликання міжнародної експертної конференції з питань відбудови України та створення відповідного плану відбудови в рамках німецького головування в G7", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер і федеральним міністром праці та соціальних справ Німеччини Губертусом Гайлем.

Прем'єр наголосив, що Україна очікує на проведення такої конференції вже восени в Німеччині, й, за його словами, Європейська комісія також висловила готовність приєднатися до заходу.

Крім того, Шмигаль подякував Німеччині за виділення Україні 1 млрд євро грантової фінансової допомоги.

Сторони обговорили розвиток проєктів у соціальній сфері, а також питання про визнання українських документів у застосунку "Дія".

У свою чергу федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила, що ФРН готова допомогти в розмінуванні українських територій і робитиме все від себе залежне, щоб допомогти Україні у війні.