Події

19:22 25.07.2022

Президент Гватемали висловив підтримку українському народу та президенту Зеленському

2 хв читати
Президент Гватемали висловив підтримку українському народу та президенту Зеленському

Гватемала підтримує український народ і президента України Володимира Зеленського, заявив президент Гватемали Алехандро Джамматтеї.

"Ми дуже відчуваємо біль українського народу. Ми змогли сьогодні відвідати міста на околицях Києва, де відбувалися жахливі події. Ми в Гватемалі з українським народом, який сміливо захищався, і ми солідарні з тими сім'ями, які були жертвами цих жахливих злочинів, сім'ями, які зазнали великих втрат через цю несправедливу війну", - сказав Джамматтеї на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок.

Він зазначив, що також вшанував пам'ять солдатів, які віддали життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, та висловив повагу Збройним силам України.

"Ми приїхали, щоб висловити нашу абсолютну підтримку президенту Зеленському. Ваше лідерство, хоробрість і гідність тримають цю країну єдиною. Як люди, ми не можемо мовчати. Поки вмирають люди, ми не можемо відвести погляд убік. Поки люди вмирають у божевільних війнах, ми повинні більше, ніж завжди, боротися за демократію, мир та дипломатичне вирішення проблем між країнами", - наголосив Джамматтеї.

Він зазначив, що з кожним днем конфлікту втрачаються людські життя, і цьому треба покласти край.

"Ми з Гватемали привезли такий меседж, що ми за мир. Ми маємо об'єднати зусилля, щоб завершити цю війну, захистити людські життя. Нехай буде чітко зрозуміло, що в цьому конфлікті Гватемала вже підняла свій голос. Ми завжди будемо послідовними нашим словам. Гватемала не спостерігатиме пасивно. Ми починаємо дипломатичний наступ. Ми повинні в ООН захищати мир", - сказав президент.

Джамматтеї зазначив, що світова продовольча криза, яка може статися через цю війну, зачіпає всі країни, зокрема Гватемалу.

"Я розповім світові, що я приїхав сюди і відвідав три містечка, де побачив десятки зруйнованих будинків, там немає жодних військових об'єктів. Це були атаки прямо на цивільних, смерті в містах, де я був, були смертями цивільних. Масові поховання, які я бачив у Бучі - усі були цивільні люди", - розповів президент.

Джамматтеї повідомив, що тут не йдеться про збройний конфлікт, у якому світ має розділитися.

"Йдеться про те, щоб розповісти світові жахи шаленої війни. Сьогодні ми не можемо мовчати про те, що відбувається тут і що може статися в будь-якій частині світу, коли нападають на цивільне населення", - додав він.

 

 

Теги: #україна #гондурас #президенти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 25.07.2022
Галущенко у Брюсселі обговорить подальшу співпрацю України та ЄС в енергетичній сфері у світлі наявних загроз

Галущенко у Брюсселі обговорить подальшу співпрацю України та ЄС в енергетичній сфері у світлі наявних загроз

13:51 25.07.2022
Adidas відновив роботу у Львові, Ужгороді та Житомирі – RAU

Adidas відновив роботу у Львові, Ужгороді та Житомирі – RAU

12:41 25.07.2022
Міністри внутрішніх справ та соціальних питань Німеччини прибули до України з візитом - ЗМІ

Міністри внутрішніх справ та соціальних питань Німеччини прибули до України з візитом - ЗМІ

08:55 25.07.2022
Минулої доби харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 5 ворожих боєприпасів

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 5 ворожих боєприпасів

07:32 25.07.2022
ЗС України відбили штурм окупантів у двох напрямках на Луганщині

ЗС України відбили штурм окупантів у двох напрямках на Луганщині

07:24 25.07.2022
На Рівненщині правопорушник намагався втекти від поліції та розбив п’ять машин

На Рівненщині правопорушник намагався втекти від поліції та розбив п’ять машин

07:21 25.07.2022
В Україні загинув польський доброволець і спортсмен MMA Томаш Валентек

В Україні загинув польський доброволець і спортсмен MMA Томаш Валентек

19:56 24.07.2022
У Польщі зібрали 22 млн злотих на купівлю безпілотника Bayraktar для України

У Польщі зібрали 22 млн злотих на купівлю безпілотника Bayraktar для України

19:36 24.07.2022
Українські війська у відповідь на обстріл Миколаєва знищили батарею російських С-300 у Херсонській області

Українські війська у відповідь на обстріл Миколаєва знищили батарею російських С-300 у Херсонській області

07:10 24.07.2022
Другий саміт Перших Леді та Джентльменів став успішним

Другий саміт Перших Леді та Джентльменів став успішним

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

У окупантів частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але в районі Спірного та Покровського їх відкинуто – Генштаб ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ - укази

Підозри Грищенку та Лавриновичу – демонтаж проросійської інфраструктури – Подоляк

Три з 15 німецьких "Гепардів" уже перебувають у розпорядженні ЗСУ – Резніков

ОСТАННЄ

Лікар президента США: У Байдена пройшли практично всі симптоми, що проявилися при COVID-19

Окупанти випустили 12 снарядів у прикордонну Михальчину Слободу

У Франції проводять розслідування щодо майна російських бізнесменів

ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ-Запоріжжя з 27 липня

Нардеп Кравчук: у "Слузі народу" підтримують кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора, а Совгирі – на посаду судді КС

У окупантів частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але в районі Спірного та Покровського їх відкинуто – Генштаб ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ - укази

Словаччина може восени розглянути питання про передання Україні своїх бойових літаків радянського виробництва - міністр оборони

Підозри Грищенку та Лавриновичу – демонтаж проросійської інфраструктури – Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА