Президент Гватемали висловив підтримку українському народу та президенту Зеленському

Гватемала підтримує український народ і президента України Володимира Зеленського, заявив президент Гватемали Алехандро Джамматтеї.

"Ми дуже відчуваємо біль українського народу. Ми змогли сьогодні відвідати міста на околицях Києва, де відбувалися жахливі події. Ми в Гватемалі з українським народом, який сміливо захищався, і ми солідарні з тими сім'ями, які були жертвами цих жахливих злочинів, сім'ями, які зазнали великих втрат через цю несправедливу війну", - сказав Джамматтеї на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок.

Він зазначив, що також вшанував пам'ять солдатів, які віддали життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, та висловив повагу Збройним силам України.

"Ми приїхали, щоб висловити нашу абсолютну підтримку президенту Зеленському. Ваше лідерство, хоробрість і гідність тримають цю країну єдиною. Як люди, ми не можемо мовчати. Поки вмирають люди, ми не можемо відвести погляд убік. Поки люди вмирають у божевільних війнах, ми повинні більше, ніж завжди, боротися за демократію, мир та дипломатичне вирішення проблем між країнами", - наголосив Джамматтеї.

Він зазначив, що з кожним днем конфлікту втрачаються людські життя, і цьому треба покласти край.

"Ми з Гватемали привезли такий меседж, що ми за мир. Ми маємо об'єднати зусилля, щоб завершити цю війну, захистити людські життя. Нехай буде чітко зрозуміло, що в цьому конфлікті Гватемала вже підняла свій голос. Ми завжди будемо послідовними нашим словам. Гватемала не спостерігатиме пасивно. Ми починаємо дипломатичний наступ. Ми повинні в ООН захищати мир", - сказав президент.

Джамматтеї зазначив, що світова продовольча криза, яка може статися через цю війну, зачіпає всі країни, зокрема Гватемалу.

"Я розповім світові, що я приїхав сюди і відвідав три містечка, де побачив десятки зруйнованих будинків, там немає жодних військових об'єктів. Це були атаки прямо на цивільних, смерті в містах, де я був, були смертями цивільних. Масові поховання, які я бачив у Бучі - усі були цивільні люди", - розповів президент.

Джамматтеї повідомив, що тут не йдеться про збройний конфлікт, у якому світ має розділитися.

"Йдеться про те, щоб розповісти світові жахи шаленої війни. Сьогодні ми не можемо мовчати про те, що відбувається тут і що може статися в будь-якій частині світу, коли нападають на цивільне населення", - додав він.