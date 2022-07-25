Події

18:23 25.07.2022

Три нові елементи внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини - Мінкультури

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Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України три нові елементи.

За повідомленням пресслужби Мінкультури, новими елементами нематеріальної культурної спадщини України стали: "Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області", "Практика та культурний контекст приготування "чіберек" та "янтик" – традиційних страв кримських татар", "Сливовий леквар – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті".

Отже, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України охоплює 50 елементів.

Теги: #мінкультури #культурна_спадщина

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