Події

15:39 25.07.2022

У полоні в окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя

2 хв читати
У полоні в окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя

У полоні у російських окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя, а за 5 місяців, що минули з початку повномасштабної війни, там побували понад 500 містян, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"За попередньою оцінкою, у полоні окупантів на сьогодні перебувають понад 50 осіб (із Мелітополя - ІФ-У). А за всі 5 місяців повномасштабної війни у полоні побували понад 500 осіб", - сказав Федоров в інтерв'ю ексклюзивному агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він уточнив, що точних даних про те, скільки мелітопольців перебувають у полоні, немає, оскільки не всі викрадені загарбниками особи потрапляють до статистики.

"Наприклад, сьогодні (22 липня - ІФ-У) вранці мені доповіли, що одного зі співробітників міської ради звільнено з полону. Чотири дні тому його схопили, і його сім'я спеціально просила ніде не афішувати. Вчора його відпустили. Тож за реєстрацією він не пройшов ніде як полонений. Але факт такий є: він був у полоні", - наголосив мер.

Він зазначив, що наразі міська влада працює над тим, щоб, за бажання родичів полонених, зібрати та зафіксувати інформацію про потрапляння людини в полон для подальшої її передачі спецслужбам, які займаються питаннями обміну.

"Якщо бажання родичів немає, ці люди можуть звільнятися за викуп і такі факти є. Також людей можуть просто відпускати", - повідомив Федоров.

При цьому він додав, що в полоні на мелітопольців чекають "нелюдські умови тримання". "Це тортури, це катування: я це бачив, чув і знаю з власного досвіду", - підсумував мер.

Теги: #мелітополь #федоров #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 25.07.2022
Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

15:19 25.07.2022
Мер Мелітополя Федоров про проукраїнські мітинги у місті: Окупанти приходили і вимагали зупинити протести, хотіли знати, хто передає гроші на їх організацію з Америки

Мер Мелітополя Федоров про проукраїнські мітинги у місті: Окупанти приходили і вимагали зупинити протести, хотіли знати, хто передає гроші на їх організацію з Америки

13:53 25.07.2022
Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – ГУР

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – ГУР

09:00 21.07.2022
Біля Мелітополя близько півночі було чутно вибухи, виникла пожежа в районі Вознесенки

Біля Мелітополя близько півночі було чутно вибухи, виникла пожежа в районі Вознесенки

10:03 19.07.2022
UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

06:48 19.07.2022
Люди в окупації не забувають про Україну – Зеленський

Люди в окупації не забувають про Україну – Зеленський

14:28 13.07.2022
Мер: У Мелітополі – гостра необхідність у препаратах крові

Мер: У Мелітополі – гостра необхідність у препаратах крові

13:56 13.07.2022
Заблокований окупантами блокпост у Василівці змогли проїхати лише 30 машин з евакуйованими жителями Мелітополя – мер

Заблокований окупантами блокпост у Василівці змогли проїхати лише 30 машин з евакуйованими жителями Мелітополя – мер

10:49 13.07.2022
У Мелітополі зафіксували велику колону російської техніки, яка рухається у бік Херсона, – мер

У Мелітополі зафіксували велику колону російської техніки, яка рухається у бік Херсона, – мер

14:09 12.07.2022
У Мелітопольському районі горить склад військової техніки окупантів

У Мелітопольському районі горить склад військової техніки окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС викрали до 100 співробітників – голова "Енергоатому"

ОСТАННЄ

На Волині збили два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий та поранені – голова ОВА

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС викрали до 100 співробітників – голова "Енергоатому"

ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів ворога та командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії" - ОК "Південь"

Adidas відновив роботу у Львові, Ужгороді та Житомирі – RAU

Президент Гватемали відвідав Київську область

Резніков сподівається досягти домовленості щодо постачання Україні сучасних танків

Rozetka фіксує 20-кратне зростання попиту на обігрівачі в липні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА