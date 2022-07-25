У полоні в окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя

У полоні у російських окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя, а за 5 місяців, що минули з початку повномасштабної війни, там побували понад 500 містян, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"За попередньою оцінкою, у полоні окупантів на сьогодні перебувають понад 50 осіб (із Мелітополя - ІФ-У). А за всі 5 місяців повномасштабної війни у полоні побували понад 500 осіб", - сказав Федоров в інтерв'ю ексклюзивному агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він уточнив, що точних даних про те, скільки мелітопольців перебувають у полоні, немає, оскільки не всі викрадені загарбниками особи потрапляють до статистики.

"Наприклад, сьогодні (22 липня - ІФ-У) вранці мені доповіли, що одного зі співробітників міської ради звільнено з полону. Чотири дні тому його схопили, і його сім'я спеціально просила ніде не афішувати. Вчора його відпустили. Тож за реєстрацією він не пройшов ніде як полонений. Але факт такий є: він був у полоні", - наголосив мер.

Він зазначив, що наразі міська влада працює над тим, щоб, за бажання родичів полонених, зібрати та зафіксувати інформацію про потрапляння людини в полон для подальшої її передачі спецслужбам, які займаються питаннями обміну.

"Якщо бажання родичів немає, ці люди можуть звільнятися за викуп і такі факти є. Також людей можуть просто відпускати", - повідомив Федоров.

При цьому він додав, що в полоні на мелітопольців чекають "нелюдські умови тримання". "Це тортури, це катування: я це бачив, чув і знаю з власного досвіду", - підсумував мер.