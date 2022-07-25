Події

14:19 25.07.2022

Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС викрали до 100 співробітників – голова "Енергоатому"

1 хв читати
Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС викрали до 100 співробітників – голова "Енергоатому"

Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС 4 березня викрали до 100 співробітників ЗАЕС, - повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі "Суспільного" у понеділок.

"Серед працівників станції вони викрали до 100 людей і з цих людей лише деякі потім повертаються на роботу зі зламаною психікою, зробивши заяву, що вони люблять російський світ через ті тортури, які застосовуються до них загарбники", - поінформував Котін.

За його словами, наразі у місті Енергодарі перебувають близько 10 тис. працівників ЗАЕС із загальної кількості персоналу понад 11 тис.

"Однак не всі вони працюють на станції в постійному режимі, станція також скоротила максимальну кількість персоналу, який постійно перебуває на майданчику - без додаткових служб, які там у мирний час працюють. Тобто, в Енергодарі працівників станції близько 10 тисяч, проте на самому майданчику значно менше", - зазначив голова компанії.

Теги: #викрадення #енергоатом #заес #котін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 21.07.2022
Російські окупанти розмістили воєнну техніку та вибухівку у машзалі енергоблоку №1 ЗАЕС

Російські окупанти розмістили воєнну техніку та вибухівку у машзалі енергоблоку №1 ЗАЕС

08:01 20.07.2022
Понад 400 людей перебувають у полоні, зокрема працівники АЕС та представники влади

Понад 400 людей перебувають у полоні, зокрема працівники АЕС та представники влади

15:53 19.07.2022
Російські окупанти захопили їдальню на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили їдальню на Запорізькій АЕС

15:53 19.07.2022
Російські окупанти захопили їдальню на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили їдальню на Запорізькій АЕС

13:06 19.07.2022
Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

14:53 18.07.2022
Російські окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС

Російські окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС

22:06 15.07.2022
Росіяни встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС та обстрілюють Нікополь - голова "Енергоатому"

Росіяни встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС та обстрілюють Нікополь - голова "Енергоатому"

15:33 13.07.2022
РФ вивезла з України зернових та рослинних олій на $613 млн – KSE Агроцентр

РФ вивезла з України зернових та рослинних олій на $613 млн – KSE Агроцентр

18:06 11.07.2022
На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

20:18 10.07.2022
На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів ворога та командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії" - ОК "Південь"

ОСТАННЄ

У полоні в окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя

На Волині збили два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий та поранені – голова ОВА

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Мер Мелітополя Федоров про проукраїнські мітинги у місті: Окупанти приходили і вимагали зупинити протести, хотіли знати, хто передає гроші на їх організацію з Америки

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів ворога та командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії" - ОК "Південь"

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – ГУР

Adidas відновив роботу у Львові, Ужгороді та Житомирі – RAU

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА