Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС викрали до 100 співробітників – голова "Енергоатому"

Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС 4 березня викрали до 100 співробітників ЗАЕС, - повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі "Суспільного" у понеділок.

"Серед працівників станції вони викрали до 100 людей і з цих людей лише деякі потім повертаються на роботу зі зламаною психікою, зробивши заяву, що вони люблять російський світ через ті тортури, які застосовуються до них загарбники", - поінформував Котін.

За його словами, наразі у місті Енергодарі перебувають близько 10 тис. працівників ЗАЕС із загальної кількості персоналу понад 11 тис.

"Однак не всі вони працюють на станції в постійному режимі, станція також скоротила максимальну кількість персоналу, який постійно перебуває на майданчику - без додаткових служб, які там у мирний час працюють. Тобто, в Енергодарі працівників станції близько 10 тисяч, проте на самому майданчику значно менше", - зазначив голова компанії.