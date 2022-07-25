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14:18 25.07.2022

ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів ворога та командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії" - ОК "Південь"

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ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів ворога та командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії" - ОК "Південь"

Минулої доби Збройні сили України знищили п'ять опорних пунктів ворога та командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії", повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Нашими силами відпрацьовано п'ять авіаційних ударів та знищено п'ять опорних пунктів ворога, також знищено командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії". Це досить суттєвий удар і по внутрішньому стану справ у військах ворога", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у понеділок.

Вона зазначила, що напередодні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали точного удару та знищили батарею С-300, модифіковану розривними снарядами, якою РФ била по Миколаєву.

"Цієї ночі ворог вже атакував Миколаїв реактивними системами залпового вогню "Смерч". Пошкоджено промислову інфраструктуру, дуже багато влучань у поля, де займається врожай, але оперативно працюють рятувальні підрозділи. Дякуємо їм за це. На жаль, є інформація про постраждалих, вона уточнюється", - зазначила Гуменюк.

Крім того, вона розповіла, що під вогневий контроль ЗСУ взято декілька транспортних артерій, логістичні наміри ворога зруйновано.

"Наразі ми контролюємо вогневим контролем транспортні шляхи, які для них є дуже важливими, у зв'язку з чим вони не можуть пересуватися вільно, маневрувати, створювати нові ударні угруповання. Це також деморалізує внутрішній стан особового складу ворога", - додала Гуменюк.

Теги: #війна #зсу #ок_південь

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