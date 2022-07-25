Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – ГУР

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25 бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс". Утім, повноцінний ремонт і запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірний. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набув необхідної міцності та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними розвідки, окупанти планують використовувати потужності бетонного заводу для зміцнення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізобетонній основі.

"Також у тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного поїзда противника. У його складі - вісім вантажних критих вагонів із написом "Агро-Фрегат". Вагони завантажують зерновими культурами. У подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ", - зазначено в повідомленні.

Крім того, вдалося встановити, що будівлю, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовують для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовують тортури.