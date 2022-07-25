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12:58 25.07.2022

Дії РФ проти українців є геноцидом, світ не може мовчати про це - Кулеба

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Дії РФ проти українців є геноцидом, світ не може мовчати про це - Кулеба

Дії РФ проти українців є геноцидом, світ не може про це мовчати, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дії російської держави та всього її апарату посадових осіб, збройних сил та ЗМІ проти українців є геноцидом. Світ не може мовчати про це. Разом із міжнародними партнерами, юристами та експертами ми збираємо всі необхідні докази для притягнення Росії, російського керівництва та російських військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії", - написав Кулеба у статті для Der Spiegel.

За словами міністра, подібно до Другої світової, нинішня війна розпалюється мовою ворожнечі та ненависті до українців.

"Сповнене злоби підбурювання до війни та публічне заперечення права українського народу на існування як національної групи свідчать, що за російськими звірствами стоїть геноцидний намір", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що російське керівництво, посадові та публічні особи вже тривалий час закладали ідеологічну основу для геноциду.

Кулеба зазначив, що з моменту вторгнення Росія, за її власними офіційними твердженнями, вивезла на свою територію – насильно або з погрозами застосування сили – принаймні 1,9 млн людей з України, зокрема понад 307 тис. дітей.

"Росія змінює законодавство, щоб прискорити усиновлення/удочеріння дітей з Донецької та Луганської областей України та забезпечити їх подальше виховання як членів російської національної групи, втрату української ідентичності. Це явні акти геноциду згідно зі статтею II(e) Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - написав Кулеба.

Міністр додав, що протягом століть російські еліти культивували уявлення про російську перевагу та винятковість, а також шовінізм, псевдомесіанство і токсичну маскулінність.

"Зовнішньо, і стосовно українців як національної групи, ця загальна політика ненависті та шовінізму набула геноцидного характеру. Це призвело до реального заохочення до знищення і знищення членів української національної групи під час збройної агресії. Українцям пропонують вибір: відмовитися від української ідентичності або бути знищеними", - зазначив міністр.

Теги: #рф #геноцид #кулеба

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