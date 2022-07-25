Окупанти у неділю 30 разів обстріляли три громади Сумської області

Російські війська у неділю обстріляли 30 разів Сумську область, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день росіяни обстріляли наші території, понад 30 прильотів Хотинською, Буринською та Білопольською громадами. У всіх випадках без втрат і руйнувань", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, у Хотинській громаді близько 11:00 зафіксовано 10 артилерійських обстрілів.

У Буринській громаді близько 17.00 ворог здійснив 14 обстрілів зі ствольної артилерії.

Також росіяни 9 разів били з мінометів по Білопільській громаді.