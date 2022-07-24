У Польщі зібрали 22 млн злотих на купівлю безпілотника Bayraktar для України

Мешканці Польщі у рамках акції "Bayraktar для України" зібрали понад 22 млн злотих на придбання безпілотника Bayraktar для Збройних сил України.

"Ми зібрали 22 000 000 злотих! Що ви бачите на горизонті? Можливо, це наш Байрактар", - написав ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський, у соцмережі фейсбук.

Він уточнив, що організатори збору отримали багато повідомлень від охочих приєднатися до акції, тому збір буде відкрито ще кілька днів. Усі кошти, які будуть зібрані понад вартість безпілотника, будуть перераховані на рахунок ЗСУ у Нацбанку України.

Згідно з інформацією на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, через яку здійснювався збір, до акції приєдналися понад 205 тис. осіб, які пожертвували станом на вечір неділі майже 22,7 млн злотих.