Західні союзники поставлять Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них – Єрмак

США та союзники передадуть Україні до 30 РСЗВ HIMARS, а також велику кількість боєприпасів до них, нині ключовим питанням є саме логістика доставки ракет, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, посилаючись на інтерв'ю голови Комітету збройних сил Палати США Адама Сміта.

"Зараз мова йде, за його словами, про 25-30 одиниць та велику кількість боєприпасів до них. Саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням і мене тут добре зрозуміють військові", - написав Єрмак у телеграмі в неділю.

За його словами, ця логістика "є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту".