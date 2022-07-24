Українська ППО збила три крилаті ракети, випущені з акваторії Чорного моря - Повітряне командування "Захід"

Українська протиповітряна оборона на Хмельниччині збила три ворожі ракети, випущені з акваторії Чорного моря, повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.

"Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у неділю.