У результаті агресії РФ в Україні загинуло 358 дітей, 684 дитини поранено

Станом на 24 липня 2022 року офіційна кількість дітей, загиблих через російську агресію за добу, не змінилася - 358, зросла кількість поранених - понад 684, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 1042 дітей постраждали в Україні за п'ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 358. Зросла кількість поранених - понад 684. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 54, Херсонській – 54, Запорізькій – 40", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв зазнав поранення 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2188 навчальних закладів, 221 - зруйновано повністю.