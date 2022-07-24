Події

07:46 24.07.2022

Стан хворого на COVID-19 Байдена покращується

1 хв читати
Стан хворого на COVID-19 Байдена покращується

Президент США Джо Байден, у якого раніше діагностували коронавірус, почувається краще, повідомив лікар американського лідера Кевін О'Коннор.

"Його основні симптоми, які стали менш сильними, наразі складаються з болю у горлі, нежитю, мокрого кашлю та ломоти в тілі", - наводить телеканал CNN слова лікаря Байдена.

За словами О'Коннора, пульс, тиск, дихання та температура у Байдена "нормальні". Він додав, що стан президента "продовжує покращуватися", його лікують препаратом Paxlovid.

Раніше цього тижня прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент США у четвер отримав позитивний результат тестування на коронавірус, він пішов на ізоляцію та продовжує виконувати обов'язки зі своєї резиденції.

Сам Байден пізніше повідомив, що почувається добре і продовжує активно працювати.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

 

 

Теги: #сша #президент #здоровя #вірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 24.07.2022
Білий дім закликав світову спільноту до дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп

Білий дім закликав світову спільноту до дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп

07:58 24.07.2022
SpaceX планує в неділю запустити на орбіту п'яту за місяць групу інтернет-супутників Starlink

SpaceX планує в неділю запустити на орбіту п'яту за місяць групу інтернет-супутників Starlink

07:33 24.07.2022
Блінкен: США засуджують напад Росії на Одеський порт

Блінкен: США засуджують напад Росії на Одеський порт

21:03 23.07.2022
Підтримка США України буде комплексною

Підтримка США України буде комплексною

20:45 23.07.2022
Дуда: Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям

Дуда: Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям

16:29 23.07.2022
Зеленський закликав США взяти участь у відбудові України – зустріч із делегацією Конгресу

Зеленський закликав США взяти участь у відбудові України – зустріч із делегацією Конгресу

08:24 23.07.2022
Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink

07:13 23.07.2022
Білий дім розраховує на підтримку Конгресом США подальшого розширення військової допомоги Україні

Білий дім розраховує на підтримку Конгресом США подальшого розширення військової допомоги Україні

07:00 23.07.2022
Вашингтон виділив $270 млн на додаткову допомогу у гарантуванні безпеки для України

Вашингтон виділив $270 млн на додаткову допомогу у гарантуванні безпеки для України

22:00 22.07.2022
Байден доручив держсекретарю виділити до $175 млн на військові статті, щоб надати допомогу Україні

Байден доручив держсекретарю виділити до $175 млн на військові статті, щоб надати допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Агресор здійснював вогняне ураження з артилерії на Харківському напрямку

Мер Миколаєва повідомив про потужні вибухи в місті

Другий саміт Перших Леді та Джентльменів став успішним

Ракетний удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

Саміт леді та джентльменів зробить свій внесок у захист держави

ОСТАННЄ

Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

За добу харківська поліція задокументувала понад 40 руйнувань у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули двоє людей, двоє - поранені

У результаті ворожих обстрілів горіло звалище під Балаклією

За суботу українські військові завдали 6 ударів по скупченням живої сили ворога, знищено 54 окупанти, понад 10 одиниць техніки

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, постраждалих і руйнувань немає

АМПУ починає формування караванів із морських портів України

Кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва зросла до двох людей

Агресор здійснював вогняне ураження з артилерії на Харківському напрямку

Мер Миколаєва повідомив про потужні вибухи в місті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА