Стан хворого на COVID-19 Байдена покращується

Президент США Джо Байден, у якого раніше діагностували коронавірус, почувається краще, повідомив лікар американського лідера Кевін О'Коннор.

"Його основні симптоми, які стали менш сильними, наразі складаються з болю у горлі, нежитю, мокрого кашлю та ломоти в тілі", - наводить телеканал CNN слова лікаря Байдена.

За словами О'Коннора, пульс, тиск, дихання та температура у Байдена "нормальні". Він додав, що стан президента "продовжує покращуватися", його лікують препаратом Paxlovid.

Раніше цього тижня прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент США у четвер отримав позитивний результат тестування на коронавірус, він пішов на ізоляцію та продовжує виконувати обов'язки зі своєї резиденції.

Сам Байден пізніше повідомив, що почувається добре і продовжує активно працювати.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.