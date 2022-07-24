За суботу українські військові завдали 6 ударів по скупченням живої сили ворога, знищено 54 окупанти, понад 10 одиниць техніки

Минулої доби суботи українські захисники завдали 6 ударів по скупченням живої сили та техніки окупантів, знищено 54 військові, понад 10 одиниць техніки, а також склад із боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашою авіацією протягом бойового дня завдано 6️ ударів по ворожим скупченням живої сили і техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються. Тим часом підтверджено втрати ворога: 5️4️ рашисти, 3️ танки Т-62, 3️ реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад із боєприпасів", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на неділю.

Ворог проводив наступ силами понад 50 окупантів за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А у напрямку Сухого Става та Андріївки і силами з мотострілецького та танкового взводу у напрямку Брускинського, Білогірки, зазнав невдачі та з втратами відійшов.

Вдень у суботу ворожа ударна авіація завдала ударів, виконуючи завдання у районі Білогірки, а також Новомиколаївки. Серед українських військових втрат немає.

У Чорному морі корабельне угруповання агресора "маневрує неподалік мису Тарханкут у напрямку Анапи. Два ракетоносії готові до завдання ракетних ударів 16 "Калібрами", неподалік підстерігає 1 вдк. Загроза ракетних ударів залишається актуальною для всіх областей півдня України".