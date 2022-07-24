Блінкен: США засуджують напад Росії на Одеський порт
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати рішуче засуджують ракетні удари військами РФ по порту Одеси.
"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній (у суботу - ІФ-У) напад Росії на Одеський порт. Це підриває зусилля щодо забезпечення продовольством голодуючих та довіру до зобов'язань Росії за укладеною вчора угодою (у п'ятницю – ІФ-У), що дозволяє український експорт", – написав Блінкен у твіттері в ніч на неділю.
Як повідомлялося, у суботу дві російські ракети вдарили по об'єктах інфраструктури порту Одеси, в результаті обстрілу є поранені.
22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі. У пресслужбі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша заявили, що він беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі.