Другий саміт Перших Леді та Джентльменів став успішним

Другий Саміт Перших Леді та Джентльменів, що відбувся у суботу у Києві, став успішним, заявив у традиційному відеозверненні у суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві відбувся вже другий щорічний саміт Перших Леді та Джентльменів. Цього року він зібрав ще більше учасників і учасниць. Об'єднав Київ із Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об'єднав топових політиків, громадських діячів інших країн та воїнів. Представників бізнесу, спорту, медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, педагогів, лікарів…", - сказав він.

У сучасному світі, сказав він, неможливо обходитися лише звичною класичною дипломатією. "Потрібна м'яка сила, потрібне щире бажання різних громад допомогти державі, яка бореться за свою непохитність і незалежність. І з цього боку він став сьогодні дуже успішним", - зазначив Зеленський.

"Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом, унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал будь-якої сили. Але лише Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практику", - заявив президент.