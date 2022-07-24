Ракетний удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

Сьогоднішній ракетний удар по порту Одеси виявився також ударом по політичних позиціях самої Росії, сказав у традиційному відеозверненні в суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Якщо хтось раніше міг говорити, що потрібен якийсь діалог з Росією, якісь домовленості... Бачите, що відбувається? Сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв", - сказав президент.

"І ми бачимо абсолютну одностайність у світовій реакції на цей удар. Окупантам уже нікого не обдурити. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено будинки Одеського художнього музею. Ракети вдарили поряд із історичними об'єктами Одеси, які є спадщиною не лише української культури, а й культури Європи. Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання такої зброї, яка нам потрібна для нашої перемоги", - заявив він.