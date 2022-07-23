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21:46 23.07.2022

Росія винна у продовольчій кризі, тільки на ній лежить провина – президент Євроради

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Росія винна у продовольчій кризі, тільки на ній лежить провина – президент Євроради

Росія винна у продовольчій кризі, тільки на ній лежить провина, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Кілька хвилин тому ми спілкувалися з прем'єр-міністром України. Кілька годин тому російські ракети були спрямовані на Одесу та мільйони тонн українського зерна, які перебували у портах через блокування українських портів. Це справді створює величезну загрозу для мільйонів життів у всьому світі. Я щойно повернувся з Африки, у мене була можливість зустрітися з лідерами африканських країн: вони знають, що ситуація є дуже складною для них, а може бути ще складнішою в майбутньому, ми повинні чітко зрозуміти, що Росія винна в цій кризі, тільки на ній лежить провина", - сказав Мішель, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, який проходить у Києві у суботу у форматі телемосту між різними країнами світу.

Він наголосив, що саме тому санкції проти РФ залишатимуться. Мішель додав, що ЄС схвалює рішення розблокувати Чорне море для експорту зерна та інших товарів.

За словами Мішеля, Європейська Рада притягуватиме до відповідальності причетних до воєнних злочинів в Україні.

"Притягуватимемо до відповідальності усіх тих, хто скоює ввоєнні злочини. Добре, що зберігаються докази, тому що не повинно бути безкарності. Ми повністю підтримуємо процеси розслідування українськими органами та європейськими та засуджуємо негативне ставлення Росії до військовополонених", - сказав він.

Мішель також наголосив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну та її народ у боротьбі з російською агресією стільки, скільки це буде необхідно.

"Українці – ви не одні. Ми стоїмо плечима один до одного разом стільки, скільки потрібно, тому що ми ніколи не погодимося на те, щоб у світі панувала жорстока сила. Ви відновите країну. Україна разом з ЄС стане сильнішою, процвітаючою та вільною", - сказав він.

 

 

Теги: #криза #єврорада #мішель #продовольча

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