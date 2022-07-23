Підтримка США України буде комплексною

Перша леді США Джилл Байден заявила про комплексну підтримку США України.

"Цього тижня я мала честь запросити Олену Зеленську до Білого Дому. Вона розповіла мені про складні виклики, а також про величезні потреби у відновленні країни. Я запевнила її, що підтримка Сполучених Штатів буде комплексною. Ми надаємо підтримку за усіма напрямами: військовим, економічним, гуманітарним, та напрямам, які стосуються прав людей", - сказала Байден, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, який проходить у Києві в суботу у форматі телемосту між різними країнами світу.

Вона додала, що американська підтримка буде зосереджена на українському народові.

"Ми працюємо, щоб вирішити складні фізичні та психологічні наслідки цієї війни. Йдеться і про підвищений доступ до первинної медичної та іншої медичної допомоги, до продуктів харчування, чистої води, а також підтримку тих, хто зміг вижити в результаті гендерного насильства", - розповіла Байден.