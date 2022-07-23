У Франції стурбовані ударом в Одеський порт і закликали РФ дотримуватися підписаних угод під егідою ООН

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала РФ дотримуватися духу і літери угоди про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем і заявила про серйозне занепокоєння російським ударом у порт Одеси.

"Серйозне занепокоєння викликають російські ракетні удари по порту Одеси, які відбулися наступного дня після підписання угоди під егідою ООН. Я закликаю Росію повністю дотримуватися букви і духу цієї угоди", - написала Колонна в твіттері в суботу, позначивши в повідомленні генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Як повідомлялося, 22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та РФ підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Вранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі. У пресслужбі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша заявили, що він беззастережно засуджує ракетний удар у торговельний порт в Одесі.