Саміт леді та джентльменів зробить свій внесок у захист держави

Головною темою Другого саміту перших леді та джентльменів є людський вимір відновлення України, заявив під час виступу на відкритті саміту в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Війна не зламала і не зламає Україну. Не зробить заручником жаху, який окупанти принесли до нашої прекрасної країни. Головна тема саміту – повоєнна відбудова України, людський вимір цієї відбудови", - сказав він.

"Сьогодні цей важливий саміт зробить свій внесок на захист держави та подолання наслідків російських терористичних ударів", - заявив президент.

"Ми говоримо про це, щоб у перший день миру відчувати його повноцінно, щоб уже було системне відновлення того, що зруйнувала армія Росії, щоб уже були гарантії безпеки для наших людей, щоб люди вже знали, куди і як вони можуть повернутись, якщо вони виїхали за кордон, рятуючись від бойових дій", - сказав Зеленський.

"Щоб медична система відновила свій потенціал, щоб для батьків не залишилося жодних питань про освіту, насамперед люди знали, що в них в Україні є робочі місця, є вибір, як проявити себе", - додав він.

Зеленський зазначив, що в ході зустрічі з конгресменами США в суботу побачив, що "виступ першої леді в Конгресі був почутий, є активність щодо зброї для України, і юридичного реагування на те, що робить Росія".

Відкриваючи саміт, перша леді України Олена Зеленська зазначила, що він відкривається на 150-й день війни з РФ. "В офіційному переліку загиблих дітей – 358 імен. Війна ще не закінчилася, але наше серце б'ється на фронті і сьогодні ми говоритимемо про те, чим допомогти чоловікам і жінкам, які пройшли бойові дії", - сказала вона.

"Українське серце б'ється у полоні і ми пам'ятаємо про всіх, для кого потрібно ще відвоювати свободу. Ми маємо міцніше об'єднати світ, щоб звільнити їх", - сказала перша леді України.