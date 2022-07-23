Демократичний світ захоплюється силою українців, яку вони демонструють у ці складні часи – перша леді Латвії

Демократичний світ захоплюється силою українців, яку вони демонструють за цих складних часів, заявила перша леді Латвії Андра Апіне-Левіте.

"Сьогодні ми маємо жахливу, брутальну війну Росії проти України, і демократичний світ захоплюється силою українців, яку вони демонструють у ці складні часи", - сказала Левіте на другому саміті перших леді та джентльменів у Києві в суботу.

Вона зазначила, що латвійський народ відчував той самий біль, що й українці зараз.

"Ми знаємо, відчуваємо ваш біль у Латвії, і саме тому ми, безперечно, почали допомагати Україні на всіх напрямах: військово, політично, економічно, надали понад 220 млн євро у вигляді допомоги, прийняли понад 32 тис. українських біженців, переважно жінок і дітей", - додала Левіте.

Перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда заявила, що польські громадяни хочуть максимально допомагати Україні, збирають кошти, продукти харчування, які потім передаються в Україну.

"Все це робиться не організовано, само собою, підприємцями, неурядовими організаціями, місцевими спільнотами, не лише під патронатом першої леді Польщі. Я відчуваю гордість за свій народ, що ми змогли зібратися і прийти на допомогу українцям, зокрема й тим українцям, які опинилися у Польщі", - зазначила Дуда.

Перша леді Литви Діана Науседене наголосила, що у ці темні часи необхідно залишатися з Україною, оскільки тут відбувається найрішучіша боротьба за свободу та незалежність усіх.

"Ви посилите Україну, і, безумовно, ви переможете. Слава Україні!" - сказала Науседене.

Дружина прем'єр-міністра Греції Марева Грабовські-Міцотакіс повідомила, що Греція від початку шляху України до ЄС підтримує Україну і продовжуватиме це робити, тому що Україна належить до Європи і єдине майбутнє для України - це демократична відкрита щаслива країна.

"Кілька тижнів тому, 23 червня, європейські лідери зробили історичний крок і вирішили надати Україні статус кандидата в члени ЄС, вони визнали європейські перспективи України найбільш гучним та інституційним способом, також приєднавшись до зусиль щодо відновлення України після війни. Це також має підготувати країну до майбутньої участі в європейській сім'ї. Це означає насамперед зосередження на відновленні та покращенні інфраструктури, зруйнованої російською агресією під час тієї жахливої війни", - додала Грабовські-Міцотакіс.

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган поінформувала, що до Туреччини приїхало майже 1,5 тис. потерпілих від війни в Україні, включно з українськими дітьми.

"Я хочу запросити всіх взяти участь у відновленні України. Давайте працювати разом на підтримку всіх жінок, дітей, які стали жертвами війни, незважаючи на їхню етнічну приналежність, релігію. Я сподіваюся, що саміт перших леді та джентльменів приверне всесвітню увагу до України і скоро ця війна закінчиться перемогою України", - сказала Ердоган.