Кількість постраждалих від ракетних ударів поблизу Кропивницького зросла до 19

Керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив про 19 постраждалих унаслідок російських ракетних ударів по Кіровоградській області в суботу вранці.

"Станом на цю годину вже 19 поранених унаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу. Їх життю нічого не загрожує. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу", - написав Райкович у телеграмі в суботу ввечері.

Як повідомлялося, окупанти вранці випустили по Кіровоградській області 13 крилатих ракет: 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. За словами Райковича, вони влучили у військовий аеродром "Канатове" та один із об'єктів "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених, серед них один військовий та двоє співробітників відомчої охорони.