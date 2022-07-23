Після кожного обстрілу РФ українських міст Велика Британія надаватиме Україні більше допомоги – Трасс

Після кожної ракети РФ, яка влучає в українські міста, Велика Британія надаватиме Україні більше допомоги, повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше", - сказала Трасс, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, який проходить у Києві в суботу.

Вона наголосила, що агресор має програти.

"Ми надаватимемо допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона повстане символом демократії. Те, що Путін намагається знищити Україну - він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти", - заявила Трасс.

"Велика Британія надає різну військову допомогу - від БТР до безпілотників, допомагає з підготовкою українських військовослужбовців, запровадила санкції проти низки громадян РФ та російських підприємств. Ці дії мають одну мету: посилити президента Зеленського. Ми знаємо, що Україна може виграти війну за підтримки вільного світу", - заявила вона.

"Ніхто не може почуватися в безпеці, доки Росія не відійде. Ми не можемо дозволити подібну агресію в майбутньому. Саме на це і буде спрямована робота Великої Британії. Саме тому Велика Британія працює з партнерами, щоб надати допомогу з відновленням України... Агресор має програти, і тому ми маємо допомагати українським людям витіснити росіян зі своєї землі", - сказала голова МЗС Великої Британії.