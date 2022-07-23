Титанова компанія "Велта" заявляє про тиск з боку правоохоронних органів із ознаками рейдерства

Компанія "Велта" з активами з видобутку руд, що містять титан, в Новомиргороді (Кіровоградська обл.) заявляє про тиск з боку правоохоронних органів з ознаками рейдерства.

Згідно з пресрелізом компанії, з 15 липня співробітники Бюро Економічної Безпеки України (БЕБ) отримали в суді так званий тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в ТОВ "ВКФ "Велта". 20 липня БЕБ здійснило офіційний візит до головного офісу компанії "Велта" (м. Дніпро) і вручило повістку на допит генеральному директору компанії Андрію Бродському.

При цьому наголошується, що формальним приводом для атаки на компанію "Велта" стало нібито завищення податкового кредиту на 28 млн грн, яке не встановлено та не підтверджено.

"Варто зазначити, що за час роботи ТОВ "ВКФ "Велта" сплатило близько 575 млн грн податків, працює в законному полі та дотримується всіх міжнародних стандартів ведення прозорого бізнесу". Тому компанія сприяє слідчим діям та оперативно реагує на запити. Ми готові захищати власне право на роботу та спростувати інформацію про податкові порушення", - наголошується в заяві компанії.

Також повідомляється, що паралельно зі слідчими діями БЕБ сталися дві події, які є ознаками можливого рейдерського захоплення титанового гірничо-збагачувального комплексу компанії "Велта". Так, напередодні візиту слідчого бюро в російських ЗМІ пройшла інформаційна кампанія з тезою, що компанія "Велта" лобіює в США зупинку постачання російського титану до Америки. А також компанія має дані щодо масованих запитів про роботу ТОВ "ВКФ "Велта" з боку державної компанії, яка має десятки судових справ через незаконне вилучення приватних активів.

"Закликаємо до розповсюдження цієї інформації для надання суспільного розголосу безпрецедентних дій, спрямованих на знищення українського бізнесу під час війни", - резюмується у заяві.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виставляє на торги 1 серпня боржника ліквідованого Промінвестбанку - компанію "Велта". Перший лот: права вимоги щодо кредитних договорів, укладених з юридичними особами. Аукціон відбудеться 1 серпня у системі "ProZorro.Продажі".

До складу лоту (№G16N021140) входять права вимоги щодо кредитних договорів, укладених із двома юридичними особами. Загальна заборгованість за лотом становить 5,8 млрд грн.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю компанії є видобуток та виробництво ільменітового концентрату. З 2012 року компанія веде видобуток та переробку титанової сировини у Кіровоградській області на Бирзулівському родовищі.

Крім того, має ліцензію на промислову розробку Лікарівського родовища-аналогу. "Велта" неодноразово заявляла про плани побудови вертикально інтернованої групи від видобутку сировини до виробництва кінцевих виробів із титану.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).