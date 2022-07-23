Зеленський про обстріл порту Одеси: Хоч би що обіцяла Росія, вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США в суботу в Києві розповів про ракетні удари по Одеському порту менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", – наводить слова президента його пресслужба.

Глава держави наголосив, що саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. За його словами, для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.