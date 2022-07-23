Події

16:00 23.07.2022

Мінінфраструктури готується до запуску експорту аграрної продукції з українських портів – Кубраков

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Мінінфраструктури готується до запуску експорту аграрної продукції з українських портів – Кубраков

Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з українських портів, заявив глава відомства Олександр Кубраков.

"Сьогодні Росія завдала ракетного удару по території Одеського порту, тим самим черговий раз показавши світу свої справжні наміри. За останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив", - написав він на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Міністр нагадав, що в Стамбулі було підписано угоду про безпечне вивезення українського зерна, але війну не закінчено.

Кубраков наголосив, що "так само, як наша залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні продукти, медикаменти та зброю на нульові позиції, – ми не відступимо від своєї цілі – розблокувати морські порти".

"Ми продовжуємо технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з наших портів", - сказав міністр.

Теги: #підготовка #порти #агропродукція

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