Події

14:17 23.07.2022

ЗСУ влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині

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Збройні сили України в суботу, 23 липня, вранці завдали удару по Дар'ївському мосту через Інгулець, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"Антонівський міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ у Херсон через лівобережжя. Одночасно ЗСУ ускладнює шляхи постачання і правобережжя. Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар'ївський міст через Інгулець. Це – продовження операції з відрізання херсонського угруповання росіян від постачання", - написав він у фейсбуці.

Хлань наголосив, що "кожен міст – це слабке місце в логістиці, і Збройні сили України майстерно руйнують ворожу систему".

"Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку", - додав він.

Теги: #міст #руйнування #інгулець

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