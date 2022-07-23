Росіяни завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно – речник сил ППО

Росіяни завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме там, де зерно. Тому бачимо, чого варті ті домовленості з країною-терористом", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Речник командування ПС ЗСУ також нагадав, що дві з чотирьох ракет, випущених по Одесі, було збито.