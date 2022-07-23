РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості та обіцянки, які вона дала ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі - МЗС

РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості та обіцянки, які вона дала ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеси поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині в підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу і президенту Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", - написав Ніколенко у фейсбуці в суботу.

Він заявив, що Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей про відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем із трьох портів, а саме "Одеси", "Чорноморська" та "Південного".

"Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - наголосив речник МЗС.