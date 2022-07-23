Події

12:29 23.07.2022

Дощі та грози очікуються в Україні найближчими днями

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Дощі та грози очікуються в Україні найближчими днями

В Україні в ніч на неділю, 24 липня, у більшості західних областей, удень на Правобережжі дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжях морів та Закарпатті до 21°; удень 27-32°, на півдні Одещини до 36°, у західних та Житомирській областях 22-27°.

У Києві в ніч на неділю без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-18°, удень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 24 липня найвища температура вдень була 34,9° у 2009 р., найнижча вночі 6,5° у 1885 р.

У понеділок, 25 липня, в Україні, окрім західних областей, короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на крайньому півдні до 21°, у західних областях 10-15°; удень 23-28°, на Закарпатті та Одещині 27-32°.

У Києві в ніч на понеділок помірний, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 23-25°.

23 липня на 8-му годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-24°, у Дніпрі, за даними гідрологічного посту "Київ", 21°.

Теги: #погода #прогноз

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