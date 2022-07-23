Події

08:55 23.07.2022

У Золочівській громаді на Харківщині одна загибла та четверо поранених

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У Золочівській громаді на Харківщині одна загибла та четверо поранених

У суботу вранці російські окупаційні війська обстріляли Основ'янський район Харкова, за попередніми даними, стріляли з РСЗВ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан – легкий. Попередньо – окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий будинок, офісні приміщення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Наразі на місці працюють усі профільні служби, оцінюють завдані окупантами ушкодження.

Крім того, протягом минулої доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районам області. Зокрема, до Зміївської громади на відкриту територію потрапили одразу три одиниці боєприпасів. У цій громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермери та місцеві жителі самі гасили вогонь. У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарські будівлі, спалахнуло кілька пожеж. У Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людей поранено.

Синєгубов знову закликав жителів Харкова та області до обережності.

"Просимо мешканців Харківщини бути дуже обережними. Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити у будь-яку точку Харкова. Ми наголошуємо, що перебувати на вулицях досі небезпечно. Війна триває. Тому не ігноруйте сигнали тривоги!", - написав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #територія

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