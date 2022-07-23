Події

08:52 23.07.2022

Вранці окупанти обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300, попередньо без жертв

1 хв читати
Вранці окупанти обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300, попередньо без жертв

Російські окупанти вранці в суботу, 23 липня, обстріляли Миколаїв 6 ракетами С-300, попередньо без жертв і постраждалих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вранці, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту 6 ракетами С-300. У результаті обстрілів сталося загоряння на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучення були околицями міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється", – сказано у повідомленні в телеграм-каналі у суботу вранці.

Глава ОВА також повідомив, що вдень і ввечері, 22 липня, через влучення боєприпасів та їх уламків стався спалах сухої трави та чагарників у Корабельному районі обласного центру.

У Миколаївському районі вдень 22 липня в результаті ворожих обстрілів у лісовому господарстві Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.

Також після обстрілу вночі, 22 липня, у с. Галицинове Галицинівської громади сталося займання житлового будинку. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської та Широківської громад. Влучення були за межами населених пунктів.

Зокрема, вдень, 22 липня, через влучення боєприпасів та їх уламків стався спалах сухої трави на відкритій території у с. Новоєгорівка та двічі у с. Соколівка Березнегуватської громади.

"У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", – підсумував Кім.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 23.07.2022
Російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинула людина

Російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинула людина

09:03 23.07.2022
Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви

Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви

08:38 23.07.2022
На Харківщині через ворожі обстріли згоріло 30 га пшениці

На Харківщині через ворожі обстріли згоріло 30 га пшениці

08:18 23.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині поранено дев’ять осіб

Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині поранено дев’ять осіб

07:50 23.07.2022
Окупанти вночі обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини

Окупанти вночі обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини

07:47 23.07.2022
На Харківщині задокументовано понад 40 руйнувань в результаті обстрілу за добу

На Харківщині задокументовано понад 40 руйнувань в результаті обстрілу за добу

07:07 23.07.2022
Окупанти обстріляли Шалигінську та Краснопольську громади на Сумщині, без постраждалих

Окупанти обстріляли Шалигінську та Краснопольську громади на Сумщині, без постраждалих

21:28 22.07.2022
Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

10:04 22.07.2022
Унаслідок масової атаки по Дніпропетровщині зруйновано три школи, житлові будинки, залізничну колію, пошкоджено газо- та водовід - ДСНС

Унаслідок масової атаки по Дніпропетровщині зруйновано три школи, житлові будинки, залізничну колію, пошкоджено газо- та водовід - ДСНС

08:53 22.07.2022
На Донеччині росіяни вбили п’ять цивільних осіб, ще десять поранено

На Донеччині росіяни вбили п’ять цивільних осіб, ще десять поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА

Росіяни завдали вранці удару поблизу Запоріжжя, постраждалих немає – голова ОВА

Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви

У Кабміні розглядають кримінальне покарання за отримання російського паспорта

Українські військові відбили черговий штурм окупантів біля Вуглегірської ТЕС

ОСТАННЄ

Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України – Офіс президента

Дружина президента Литви прибула до Києва

Росіяни вранці обстріляли 4 громади Сумщини, у Шостці був вибух, є поранені – ОВА

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА

Росіяни завдали вранці удару поблизу Запоріжжя, постраждалих немає – голова ОВА

В окупованій Кирилівці вночі було чути вибухи – мер Мелітополя

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 39240 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

У Золочівській громаді на Харківщині одна загибла та четверо поранених

Кількість постраждалих в результаті агресії РФ в Україні дітей за добу не змінилася і становить понад 1041 особу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА