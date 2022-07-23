Вранці окупанти обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300, попередньо без жертв

Російські окупанти вранці в суботу, 23 липня, обстріляли Миколаїв 6 ракетами С-300, попередньо без жертв і постраждалих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вранці, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту 6 ракетами С-300. У результаті обстрілів сталося загоряння на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучення були околицями міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється", – сказано у повідомленні в телеграм-каналі у суботу вранці.

Глава ОВА також повідомив, що вдень і ввечері, 22 липня, через влучення боєприпасів та їх уламків стався спалах сухої трави та чагарників у Корабельному районі обласного центру.

У Миколаївському районі вдень 22 липня в результаті ворожих обстрілів у лісовому господарстві Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.

Також після обстрілу вночі, 22 липня, у с. Галицинове Галицинівської громади сталося займання житлового будинку. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської та Широківської громад. Влучення були за межами населених пунктів.

Зокрема, вдень, 22 липня, через влучення боєприпасів та їх уламків стався спалах сухої трави на відкритій території у с. Новоєгорівка та двічі у с. Соколівка Березнегуватської громади.

"У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", – підсумував Кім.