Події

08:38 23.07.2022

На Харківщині через ворожі обстріли згоріло 30 га пшениці

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На Харківщині через ворожі обстріли згоріло 30 га пшениці

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (3), Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та дворові забудови, а також поле пшениці на площі 30 га", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Протягом доби бійці Харківського гарнізону ДСНС двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт та 7 разів – на допомогу населенню та комунальним службам.

Піротехніки ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Теги: #урожай #харківська_область #обстріли

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