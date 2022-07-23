На Харківщині через ворожі обстріли згоріло 30 га пшениці

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (3), Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та дворові забудови, а також поле пшениці на площі 30 га", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Протягом доби бійці Харківського гарнізону ДСНС двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт та 7 разів – на допомогу населенню та комунальним службам.

Піротехніки ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.