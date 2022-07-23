Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині поранено дев’ять осіб

Минулої доби п'ятниці внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області поранено 9 осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверському", - написав Кириленко у телеграм-каналі в суботу вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.